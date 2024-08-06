Украинские диверсанты сбили российский «Аллигатор» в Курской области

На опубликованном снимке видно, как горит подбитый российский вертолет. В небо поднимаются густые клубы дыма. О судьбе экипажа не сообщается.

Экипаж российского ударного вертолета атаковал бронегруппы противника, нанося ракетные удары. Однако ВСУ пытались прорваться под прикрытием системы ПВО, которая, предположительно, сбило «Аллигатора».

То, что российский вертолет был подбит, также сообщает в Telegram-канале военный блогер Кирилл Федоров. По его словам, «экипаж, не жалея себя и машину, наносил прямые удары всей номенклатурой вооружения по колонне противника». В итоге борт был атакован противником.

Во вторник ВСУ попытались прорваться на территорию РФ в Суджанском районе Курской области. Атаки противника отражалась с 8 часов утра. В результате боев диверсанты ВСУ с потерями отступили на территорию Украины. При этом российские военнослужащие продолжают наносить удары по диверсантам ВСУ, на границе идут бои.