Украинские боевики убили жителя Шебекина, сбросив взрывчатку с дрона

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Гладков: житель Шебекина погиб после удара дрона ВСУ в Белгородской области

Украинские войска обстреливают Шебекинский муниципальный округ в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Боевики ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на мирного жителя. Он получил тяжелые травмы и вскоре после этого умер.

Другой мирный житель был ранен осколком в плечо. Его отвезли во вторую городскую больницу Белгорода.

Из-за удара ВСУ в трех многоэтажках были выбиты стекла. Получили повреждения две машины — грузовик и легковая.

Также был атакован соцобъект. Пробита крыша в одном из гаражей.

В населенном пункте Муром после удара БПЛА ВСУ повреждены стекла. Там также был нанесен урон социальному объекту.

Средства ПВО ВС РФ ночью 25 ноября отбили удары 23 украинских беспилотников. Три дрона сбиты в Белгородской области.