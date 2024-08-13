Угрожал ножом и пистолетом: «массажист» из Дагестана ограбил клиента в Подмосковье

Полиция подмосковного Красногорска провела задержание «массажиста», который, предположительно, совершил разбойное нападение. Заведено уголовное дело по ст. 162 УК РФ, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Мужчину, родившегося в Республике Дагестан, уже судили за кражу. Он, предположительно, совершил новое преступление: представился массажистом и приехал в квартиру к 31-летнему жителю Красногорска. Затем попросился помыть руки в туалете, незаметно прошел на кухню, схватил нож, начал угрожать «клиенту» им и пистолетом, требуя отдать ценные вещи.

Фигурант дела забрал у жертвы материальные средства, драгоценности и ряд других предметов. Суммарно он похитил вещи на сумму более 800 тыс. рублей.

Полицейские определили личность подозреваемого и задержали его в городе Видное. Был проведен обыск, во время которого силовики обнаружили нож из квартиры потерпевшего и отобранные деньги.

Ранее в Подмосковье бывший кассир пиццерии угрожал топором повару и ограбил кафе. Он похитил примерно 200 тыс. рублей.