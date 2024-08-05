В Подмосковье бывший кассир пиццерии угрожал топором повару и ограбил кафе

В Подмосковье экс-кассир пиццерии устроил разбойное нападение с топором на кафе

В Подмосковье задержали 31-летнего мужчину, который с топором устроил разбойное нападение на пиццерию. Злоумышленник похитил около 200 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ночью мужчина подъехал на такси к торговому центру в деревне Белая в Богородском округе. Затем он перелез через забор, отжал двери и проник внутрь кафе. Угрожая повару топором, злоумышленник похитил из сейфа деньги и скрылся с места преступления.

Правоохранительные органы установили и задержали подозреваемого в одном из подъездов в Электростали. По словам задержанного, он является бывшим кассиром пиццерии. Деньги мужчина потратил на личные нужды, а также заплатил таксисту 20 тыс. рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде заключения под стражу.