Уголовное дело возбудили после смерти ребенка при падении из окна в Щелкове

Уголовное дело возбудили по факту гибели семилетнего ребенка в результате падения из окна жилого дома в городском округе Щелково, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

В понедельник мальчик 2014 года рождения в гостях у своего друга облокотился на москитную сетку и выпал из окна квартиры, расположенной на 3-м этаже жилого дома. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.