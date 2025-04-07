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Семилетний мальчик разбился при падении с 3 этажа в Подмосковье

В подмосковном Щелкове семилетний мальчик, предположительно, оперся на москитную сетку и выпал из окна третьего этажа. В результате падения ребенок погиб, сообщает «МК: срочные новости» .

Происшествие случилось примерно в 16:00. Мальчик жил в доме с высокими потолками и не пережил падения, рухнув с высоты.

Прочие обстоятельства смерти несовершеннолетнего устанавливаются.

Ранее прокуратура сообщала, что пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа в московской Щербинке. После случившего ребенка госпитализировали.



До этого москвич потерял сознание и упал между поездом и платформой на Павелецком вокзале. На место происшествия оперативно прибыли врачи, которые помогли пострадавшему.

