Прокуратура: пятилетний мальчик выпал из окна в Москве
Фото - © Telegram-канал Прокуратуры Москвы
Мать оставила на короткое время пятилетнего мальчика дома одного. Он открыл окно и выпал, инцидент произошел на улице Театральная в московской Щербинке, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Падение произошло с третьего этажа. Ребенка увезли в больницу.
Дело взяла под контроль прокуратура ТиНАО.
Ранее в Москве парень и девушка вместе выпали с высоты 11 этажа. Молодой человек погиб. Девушка спаслась.