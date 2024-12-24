Уголовное дело возбудили после крушения судна Ursa Major в Средиземноморье

Уголовное дело возбудили по факту крушения российского судна Ursa Major («Большая Медведица») в международных водах Средиземного моря, сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Накануне судно под флагом РФ затонуло между Испанией и Алжиром. Служба спасения морских судов вытащила 14 членов экипажа, которых доставили в испанский город Картахена. Судьба еще двух человек в настоящее время остается неизвестной. Причины затопления российского судна также пока остаются неясными.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух человек).

В настоящее время следователи совместно с МИД РФ устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что причиной крушений российского судна в Средиземноморье мог стать перегруз, так как Ursa Major вез портовые краны весом в 380 тонн каждый и крышки люков для ледоколов весом в 45 тонн.