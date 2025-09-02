Уголовное дело в отношении журналистки Таратуты* направили в суд

Правоохранители завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении журналистки Юлии Таратуты*. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

Журналистку обвиняют по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

По данным следствия, на нее дважды в течение года составляли административный протокол за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Однако она так и не представила в уполномоченный орган обязательные сведения, как того требует закон.

Материалы дела направили в суд. Рассматривать их будут в отсутствие обвиняемой.

Таратута* находится в розыске. Ее карточка ранее появилась в базе МВД России.

* Признана иностранным агентом в России.