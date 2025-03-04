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На журналистку Таратуту* возбудили дело за неисполнение обязанностей иноагента

В отношении журналистки Юлии Таратуты* возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах), сообщает пресс-служба прокуратуры города Москвы.

В течение года Таратуту* дважды привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента.

С сентября по декабрь прошлого года журналистка находилась за пределами России, но так и не предоставила сведения в соответствии с законом. Прокуратура контролирует ход расследования.

В конце января на Таратуту* потребовали завести уголовное дело. Тогда прокуратура направила материалы в следственные органы.

* Признана иностранным агентом в России.