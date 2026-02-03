Ударилась головой: 4-летняя девочка, которую мог бить отец, погибла в Одинцове

В подмосковном Одинцове погибла 4-летняя девочка. По словам ее матери, ребенок бегал по квартире и споткнулся, сообщает РЕН ТВ .

Девочка ударилась головой и шеей о порог. Травмы оказались смертельными.

По предварительным данным, девочку мог бить отец. Об этом свидетельствуют повреждения на теле.

Ранее в Ленинградской области из водоема вытащили замерзший труп мальчика, который ранее пропал в Санкт-Петербурге. 2 февраля в его убийстве признался 38-летний Петр Ж., который похитил ребенка у гипермаркета «Лента» 30 января.

