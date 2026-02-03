Ударилась головой: 4-летняя девочка, которую мог бить отец, погибла в Одинцове
4-летняя девочка погибла в квартире в Одинцове
В подмосковном Одинцове погибла 4-летняя девочка. По словам ее матери, ребенок бегал по квартире и споткнулся, сообщает РЕН ТВ.
Девочка ударилась головой и шеей о порог. Травмы оказались смертельными.
По предварительным данным, девочку мог бить отец. Об этом свидетельствуют повреждения на теле.
