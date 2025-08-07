Ученые в США встревожены: киты не поют из-за отравлений и недостатка еды

Ученые Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей в США заявили о том, то синие киты, обитающие в Тихом океане, больше не исполняют брачные песни, сообщает «Царьград» со ссылкой на National Geographic.

Известно, что на протяжении нескольких лет с помощью гидрофонов ученые записывали звуки. Проанализировав их, они пришли к ужасающему выводу. Еще в 2013 году специалисты были обеспокоены поведением китов. Тогда же из-за морской тепловой волны «Капля» температура в океане поднялась на 4,5 градуса по Фаренгейту.

Теперь ученые говорят о том, что именно тепловая волна повлияла на поведение китов. Из-за нее началось активное цветение токсичных для китов водорослей. Более того, из океана практически пропали основные источники питания для большинства морских обитателей — криль и анчоус.

Так, в связи с отравлением токсичными водорослями и недостаточным количеством еды киты перестали петь. Впоследствии, если киты не смогут найти альтернативный источник питания, в мире наступит новый виток экологической катастрофы.