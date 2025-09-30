Ученица иркутской школы раскрыла детали давки в раздевалке

В иркутской школе № 19 произошел очередной случай давки среди учеников, приведший к травмам детей. Согласно информации, полученной NEWS.ru от одной из учениц, подобные ситуации в учебном заведении случаются регулярно.

Ученица сообщила, что инцидент произошел, когда несколько классов одновременно завершили занятия и направились в гардероб. В помещении отсутствовали преподаватели, что усугубило ситуацию.

По словам школьницы, в возникшей давке дети толкали и пинали друг друга, а одна младшеклассница расплакалась от испуга. Также в результате происшествия у одной из учениц был поврежден телефон, который выпал из рук и был раздавлен в давке.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина рассказала, почему в иркутской школе произошла давка. Она уточнила, что с уроков одномоментно отпустили около 2 тыс. детей, которые все сразу пошли за одеждой.

