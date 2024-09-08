Убийцу экс-супруги в Подмосковье арестовали до 5 ноября

Мужчину, расправившегося с экс-женой в Подмосковье, арестовали до 5 ноября

Мужчину, который подозревается в жестоком убийстве бывшей супруги под Наро-Фоминском, арестовали на 2 месяца, сообщает пресс-служба подмосковной прокуратуры.

По факту убийства женщины в деревне Афанасовка Наро-Фоминского округа возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.

Днем 6 сентября мужчина в доме бывшей супруги в СНТ «Мечта-1» из-за ранее произошедшего конфликта и ревности, несколько раз ударил ее ножом. Он два раза ударил ее в шею и в грудь. Пострадавшая скончалась. У экс-супругов остался пятилетний сын.

В воскресенье с учетом позиции Наро-Фоминской горпрокуратуры суд арестовал задержанного до 5 ноября этого года. Мужчина полностью признал свою вину в данном преступлении.