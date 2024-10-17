Убийца выстрелил не менее 9 раз в замкомандира воинской части в Солнечногорске

В деревне Меленки городского округа Солнечногорск преступник выстрелил в военнослужащего, стоя на грунтовой дороге, всего прозвучало не менее 9 выстрелов, сообщает пресс-служба подмосковного главка СКР.

16 октября произошла стрельба в районе деревни Меленки. Предварительно, погиб участник спецоперации, замкомандира одной из воинских частей ВС РФ, который приехал в Московскую область за неделю до этого.

Убийца стрелял в боковое окно водительской двери машины. Всего на теле жертвы насчитали не менее 6 огнестрельных ранений, от которых мужчина скончался на месте. Преступнику удалось скрыться.

Возбужденное по данному факту уголовное дело передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Подмосковью. Сейчас следователями отрабатывается несколько версий преступления.

Убийство преступник пытался замаскировать под конфликт между автомобилистами. Но соседи в деревне рассказали, что шума не слышали. Возможно, злоумышленник использовал пистолет с глушителем.