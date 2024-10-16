МК: убийство спецназовца в деревне Меленки могли устроить украинские спецслужбы

В деле об убийстве мужчины в деревне Меленки городского округа Солнечногорск может быть украинский след. Жертве было 44 года, он служил в одном из подразделений спецназа и был полковником, сообщает « МК: срочные новости ».

Убитый участвовал в СВО. По одной из версий, на него могли напасть из-за этого.

Убийство мужчины пытались замаскировать под конфликт между двумя водителями. Однако соседи по поселку говорят, что никакого шума не слышали. Скорее всего, преступник стрелял из пистолета с глушителем.

Ранее сообщалось, что в мужчину три раза выстрелили, когда он ехал на машине. Автомобиль продолжил ехать до тех пор, пока не столкнулся с забором.