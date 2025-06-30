У Владивостока сухогруз протаранил рыболовный катер

У Владивостока рыбацкий катер протаранил сухогруз, в результате чего 3 члена экипажа оказались в воде, сообщает « Газета.ru » со ссылкой на Amur Mash.

Отмечается, что столкновение произошло накануне в Уссурийском заливе напротив острова Русский во время сильного туман. Перед сухогрузом неожиданно появился незамеченный катер, который не отображался на радаре.

Упавших за борт оперативно вернули на палубу. Никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что китайское судно село на мель вблизи Сахалина из-за шторма. Ситуацию вдоль береговой линии держат на контроле, в том числе в МЧС России. В регионе в связи с ситуацией ввели режим ЧС местного значения.