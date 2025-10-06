У собаки-инвалида разошелся шов после нападения мужчины в Подольске

У пережившей нападение мужчины в подмосковном Подольске собаки-инвалида разошелся послеоперационный шов. Предположительно, Григорий И. избил животное кулаками и бросил на асфальт, сообщает SHOT .

Очевидцы отмечают, что в момент инцидента мужчина был нетрезв. Он признал вину, но заявил, что животное само его укусило. Хотя, судя по записи с камер видеонаблюдения, этого не было.

В разговоре с SHOT владелица питомца Екатерина поделилась, что забрала его из приюта. Собаке на тот момент уже было 2,5 года. Девочку зовут Офелия.

Изначально собака не была инвалидом. Два с половиной месяца назад у нее возникла грыжа. После ее удаления у питомца отказали задние лапы.

Екатерина отметила, что после инцидента встретилась с соседом. Он не принес извинения и не признал свою вину. Против него возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными. Мужчине грозит три года колонии.

После случившегося собаке-инвалиду зашили шов. Офелия чувствует себя хорошо. Переломов, по предварительной информации, нет.

Однако питомец пребывает в состоянии стресса. Офелия относится к незнакомцам с опаской. Также предстоит проследить за тем, не повлияют ли нанесенные удары на функционирование органов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.