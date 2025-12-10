У северного побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4

сегодня в 05:12

В Тихом океане у побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4, сообщает РИА Новости .

Отмечается, что эпицентр располагался в 97 км восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 30 км.

Подземный толчок могли ощутить в Северо-Курильске силой до четырех баллов. Тревога цунами не объявлялась.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

