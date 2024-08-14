У села Малая Локня в Курской области взяли в плен пять штурмовиков ВСУ

Пятеро военных из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии попали в плен около села Малая Локня в Курской области, сообщает РИА Новости .

Сначала в плен попали трое бойцов этого подразделения, затем были захвачены еще двое их сослуживцев. Взятых в плен допросили и провели досмотр. Им дали воды.

Ранее морские пехотинцы 810 бригады ВС РФ разгромили украинский десант, который участвовал в попытке вторжения в Курскую область. Одна часть группы противника была уничтожена. Выживших взяли в плен.