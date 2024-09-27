У самолета Як-40 с пассажирами на борту лопнул пневматик при посадке во Внукове

У самолета Як-40, совершавшего рейс из Вологды, лопнул пневматик во время посадки в столичном аэропорту Внуково. На борту было 26 человек — 22 пассажира и 4 члена экипажа, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Инцидент произошел около 9:30 по московскому времени. Самолет Вологодского авиационного предприятия совершал посадку в аэропорту Внуково, когда у воздушного судна лопнул пневматик.

Як-40 остановился в пределах взлетно-посадочной полосы. Для ее освобождения аэропорт временно закрыли. Аэрогавань не работала с 09:57 до 10:35.

За это время на запасные аэродромы ушли 2 рейса. Кореняко подчеркнул, что безопасность полетов — это ключевой приоритет. С 10:35 Внуково заработало в штатном режиме.

Ранее самолет с президентом Польши Анджеем Дудой не смог приземлиться в Варшаве с первой попытки из-за автомобиля орнитолога на взлетно-посадочной полосе. Авиалайнер вышел на второй круг и успешно приземлился спустя 15 минут.