Самолет президента Польши приземлился в Варшаве со второй попытки

Самолет с президентом Польши Анджеем Дудой смог приземлиться в Варшаве из-за автомобиля орнитолога на взлетно-посадочной полосе, сообщает РБК со ссылкой на телеканал TVN24.

Специалиста выехал на автомобиле на полосу, так как при посадке другого авиалайнера в варшавском аэропорту Шопена произошло столкновение с птицей.

Польский президент в это время возвращался из Нью-Йорка, где принимал участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Самолет, в котором он летел, прервал заход на посадку из-за машины орнитолога. Авиалайнер вышел на второй круг и успешно приземлился спустя 15 минут.