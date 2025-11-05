У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,6

сегодня в 04:28

«Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Тихом океане в 10.49 (02.49 мск — ред.)», — говорится в сообщении.

Эпицентр находился в 127 км южнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, очаг залегал на глубине 43 км

Отмечается, что подземный толчок силой 3-4 балла могли ощутить жители Северо-Курильска. Тревога цунами не объявлялась.

30 июля на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.