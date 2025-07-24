У побережья южных Курил произошло землетрясение

Землетрясения магнитудой 4,5 произошло в ночь на 24 июля в Тихом океане. Эпицентр находился в 35-ти км северо-западнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг — на глубине 145 км.

Отмечается, что данные об ощутимости не поступали, тревога цунами не объявлялась.

Ранее сейсмологи зафиксировали мощное землетрясение магнитудой 7.3 в акватории Тихого океана у берегов Аляски.