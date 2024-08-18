RT: у пенсионера из Суджи, над которым издевались ВСУ, просрочен паспорт Украины

Близкие люди пенсионера, над которым издевались переодетые в нацистскую форму солдаты ВСУ под Суджей, рассказали о его двойном гражданстве, сообщает RT .

Они отметили, что у мужчины был паспорт Украины, но он уже не действует. Пенсионер на протяжении длительного времени является российским гражданином.

До этого украинское МВД выложило видеозапись с пенсионером. Полицейские соседней страны заявляли, что он гражданин их государства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что потерянного дедушку нашли. Однако его внучка не подтвердила это сообщение.