У пенсионера, над которым издевались ВСУ под Суджей, недействительный паспорт
RT: у пенсионера из Суджи, над которым издевались ВСУ, просрочен паспорт Украины
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Близкие люди пенсионера, над которым издевались переодетые в нацистскую форму солдаты ВСУ под Суджей, рассказали о его двойном гражданстве, сообщает RT.
Они отметили, что у мужчины был паспорт Украины, но он уже не действует. Пенсионер на протяжении длительного времени является российским гражданином.
До этого украинское МВД выложило видеозапись с пенсионером. Полицейские соседней страны заявляли, что он гражданин их государства.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что потерянного дедушку нашли. Однако его внучка не подтвердила это сообщение.