У неадеквата, швырнувшего ребенка на пол в Шереметьеве, может быть шизофрения

31-летний гражданин Белоруссии, который под наркотиками швырнул на пол двухлетнего малыша в аэропорту Шереметьево, ранее состоял на учете у психиатра, сообщает SHOT .

Предварительно, у него была шизофрения.

При этом в четверг на суде мужчина вел себя неадекватно: разговаривал с судьей, закрыв глаза, дергался и не всегда внятно отвечал на вопросы.

В суде неадекват признался, что у него ранее было административное наказание за какие-то нарушения, которые он натворил под наркотиками, а еще в том, что состоял на учете ПНД.

По статье за покушение на убийство ребенка гражданину Белоруссии может грозить до 15 лет колонии.

24 июня в аэропорту Шереметьево гражданин Белоруссии, прибывший из Каира, подошел к чужому двухлетнему малышу, взял его, а затем швырнул головой о пол. Неадекват находился в состоянии наркотического опьянения. Его задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мальчика оперативно госпитализировали.

В четверг суд арестовал мужчину на два месяца.