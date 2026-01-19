«У меня папа крутой»: избившая школьницу в Майкопе похвасталась должностью отца

Школьница из Майкопа, которая вместе с друзьями жестоко избила знакомую из-за ревности к парню, может оказаться дочерью руководителя СУ СК Адыгеи. Девочка хвасталась, что ей за нападение «ничего не будет», сообщает «112» .

Сейчас пострадавшая находится в больнице. У нее сотрясение мозга, сильные головные боли, подозрение на повреждение почек, множественные гематомы. По словам семьи девочки, родители агрессоров так и не вышли на связь.

Мать пострадавшей утверждает, что дело пытаются замять. По словам очевидцев, зачинщица избиения открыто хвасталась должностью отца. Школьница заявляла, что у нее «папа крутой» и ей ничего не сделают. Теперь пользователи подозревают, что отцом нападавшей может оказаться руководитель СУ СК Адыгеи.

Ранее сообщалось, что пять девочек-подростков и несколько парней подкараулили 15-летнюю школьницу возле 22-й гимназии, когда она возвращалась с компьютерных курсов. Они жестоко избили ее, а после убежали, оставив лежать в крови.

Существует версия, что на ребенка напали из-за ревности. Парень одной из напавших расстался с ней из-за постоянной травли в адрес пострадавшей.

