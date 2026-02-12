У Южных Курил произошло землетрясение

сегодня в 01:02

В Тисом океане в ночь на четверг у побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,3, сообщает РИА Новости .

«Землетрясение магнитудой 5,3 с эпицентром в 55 километрах северо-восточнее села Малокурильское на острове Шикотан зарегистрировано в ночь на 12 февраля», — говорится в сообщении.

Очаг располагался на глубине 66 км.

Отмечается, что подземный толчок силой до 3 баллов могли ощутить на южных Курилах — островах Кунашир, Шикотан и Итуруп. Тревога цунами не объявлялась.

30 июля 2025 года на Камчатке произошло самое сильное за последние 73 года землетрясение, из-за чего вновь начал извергаться вулкан Ключевская сопка.

Ранее на Камчатке зафиксировали более 50 афтершоков — подземных толчков, которые слабее основного землетрясения. Сила этих толчков варьировалась от 2 до 4 баллов.

