Тысячи россиян-релокантов застряли в лагере на границе Мексики и США

На границе Мексики и Штатов застряли более 5 тыс. россиян-релокантов, они находятся в стихийном лагере. Такая ситуация сложилась из-за отмены американским президентом Дональдом Трампом указа об упрощенном въезде, сообщает Mash .

Всего на границе остаются около 26 тыс. граждан СНГ, примерно столько же находятся в депортационных тюрьмах в США. Более того, Трамп уничтожил единственную лазейку, через которую можно было получить защиту в Америке — приложение CBP One. Пограничники приостановили собеседования на неопределенный срок.

Некоторые адвокаты и продемократические каналы снимают сюжеты о сложном положении мигрантов в стране, но это никак не меняет ситуацию. Тех, кто когда-то пересек границу, опираясь на указы бывшего президента США Джо Байдена, обещают депортировать из страны как нелегалов.

Ранее Трамп заявил, что на территории США находится 21 млн мигрантов, большая часть которых являются преступниками. Он подчеркнул, что в миграционном кризисе виноват экс-президент США Байден.