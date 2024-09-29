«Ты мне понравилась»: российский проводник поезда часами склонял пассажирку к сексу

Проводник поезда «Москва — Новочеркасск» несколько часов склонял пассажирку к сексу, а после отказа домогался ее в своем купе, сообщает Baza .

Инцидент произошел 25 сентября. 25-летняя девушка ехала вместе со своей трехлетней дочерью из Москвы в Новочеркасск. После отправления поезда пассажирке в социальной сети пришло сообщение от неизвестного человека. Им оказался проводник вагона.

Мужчина заявил, что ему понравилась пассажирка. Проводник стал предлагать девушке зайти к нему в купе, намекая на секс. Когда она отказалась, то мужчина предложил за проведенное время 5 тыс. рублей. Но и эта уловка не сработала.

По словам девушки, через несколько минут после отказа проводник зашел к ней в купе, выхватил телефон из рук и ушел к себе. Пассажирка поспешила забрать гаджет. Она пришла в купе к проводнику, а тот попытался закрыть дверь и стал домогаться.

Девушку спасли крики ее ребенка, который начал капризничать. Только услышав их, проводник оставил попытки добиваться пассажирки. Он ее отпустил и больше не приставал, а также заблокировал во всех социальных сетях.

Об инциденте девушка по приезде рассказала своему молодому человеку. Он обратился в полицию.

Ранее в Москве мигрант на подоконнике показывал пенис и домогался 12-летней девочки. Мама пострадавшей написала заявление в полицию, возбуждено уголовное дело.