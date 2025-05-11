Туристы в Башкирии пытались криком прогнать медведя, но не вышло

Туристы спаслись от медведя на Малиновой горе в Башкирии и вызвали МЧС

Группа туристов в количестве 20 человек приехала из Магнитогорска в Белорецк Республики Башкортостан на майские праздники. Отдыхающие любовались местными красотами до тех пор, пока не встретили бурого медведя, которого пытались прогнать криками, но в итоге хищник загнал людей на Малиновую гору, пишет SHOT .

На опубликованных кадрах видно, как медведь шел в сторону туристов, которые стремительно отступали назад и кричали во весь голос в попытках напугать лесного зверя, однако это не помогло. Хищник не ушел и вынудил людей взобраться на Малиновую гору, откуда они вызвали спасателей.

Далее автор видео показал происходящее, когда на место прибыли сотрудники МЧС. Спасатели помогали туристам спуститься с крутого склона скалы. Медведя в этот момент уже не было видно.

Ранее аналогичный инцидент с бурым медведем произошел в Красной Поляне. Там группа велосипедистов встретилась с животным, когда каталась вдоль гор. Этим людям повезло больше, они сумели напугать хищника, который в итоге сбежал в лес.

Еще одна встреча с медведем за последние дни закончилась трагедией. Хищник разорвал лесничего, который помогал тушить пожар в Забайкальском крае.