Видео: медведь напугал велосипедистов в Красной Поляне

сегодня в 17:14

Выбежавший из леса медведь сорвал гонку велосипедистов под Краснодаром

В Красной Поляне Краснодарского края бурый медведь перепугал участников пелотона. Велосипедисты ехали по дорогам среди гор, когда внезапно встретили лесного хищника, момент попал на видео, пишет Baza .

Медведь, заметив велосипедистов, побежал в их сторону. Спортсменам пришлось прибавить скорости, чтобы обогнать животное.

На опубликованных кадрах видно, что участники велогонки успели добраться до легкового автомобиля и спрятались за него. С помощью звука клаксона им удалось напугать медведя, который свернул с дороги и убежал в лес.

В результате происшествия никто не пострадал. О дальнейшей судьбе медведя ничего неизвестно.