Туристы продолжили купаться в бассейне в Бангкоке во время землетрясения

Некоторые путешественники, несмотря на опасность, продолжили купаться в бассейне на крыше многоэтажного здания в Бангкоке, где произошло сильное землетрясение, сообщает SHOT .

Кадры в места события появились в Сети. На них видно, как люди находятся в бассейне, расположенном на крыше высотки. В это момент ощущаются сильнейшие толчки. При этом в бассейне образовались сильные волны, также вода начала выплескиваться.

Однако некоторых туристов это не испугало. Они продолжили находиться в бассейне и любоваться видом с 50-го этажа.

28 марта в столице Таиланда, Бангкоке, произошло землетрясение магнитудой от 5 до 7,7 балла. Отелям пришлось эвакуировать туристов, в том числе россиян. Также людей выводили из высотных зданий. В городе объявлено чрезвычайное положение.

Из-за землетрясения раскололся бассейн на крыше многоэтажки. Из него вылилось огромное количество воды.