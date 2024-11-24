Туристу в Австралии отрезали ногу, чтобы вытащить из речных порогов

Мужчине ампутировали ногу для спасения из реки в Австралии

Мужчина более 20 часов провел между скалами в реке в Австралии, для его освобождения ампутировали ногу, пишет газета «Известия» со ссылкой на издание The Independent.

60-летний иностранный турист упал в реку Франклин, сплавляясь на байдарке. Его нога оказалась зажатой между порогами, но он сумел подать тревожный сигнал с помощью умных часов.

Спасатели прибыли, но не смогли освободить мужчину и с его согласия для сохранения жизни ампутировали левую ногу выше колена.

Сейчас спасенный мужчина госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Ранее трое российских туристов едва не сгорели в турецком отеле.