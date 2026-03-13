Турист с сотрясением мозга вышел покурить перед рейсом в Читу и исчез

В Кемеровской области мужчина с сотрясением мозга отказался от госпитализации после жесткого падения из-за предстоящего рейса домой в Читу. Перед вылетом он вышел покурить и загадочно пропал, сообщает SHOT .

44-летний житель Читы получил серьезную травму во время катания на лыжах на склоне в Шерегеше Кемеровской области. В больницу он не стал ложиться, так как впереди был рейс домой. Вылет должен был состояться ночью.

Мужчина приехал в аэропорт, а перед своим рейсом вышел покурить. После этого его никто не видел. Вскоре выяснилось, что турист заблудился и всю ночь ходил кругами по территории аэропорта.

Утром ему удалось дойти до ближайшей гостиницы, которая находится на территории воздушной гавани. Персонал был в шоке: мужчина пришел к ним в полной растерянности и замерзший. Он плохо осознавал, что происходит.

В итоге пострадавшего все-таки забрали в больницу. Самолет в Читу улетел без него.

Ранее ученики устроили массовую драку в Москве. В результате несколько ребят получили сотрясение мозга, переломы и травмы позвоночника.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.