Турецкий таксист обманул Валерию и Иосифа Пригожина на 12 тыс долларов

Певица Валерия и ее супруг, продюсер Иосиф Пригожин, попали в неприятную ситуацию в Турции. Звездную пару кинул местный таксист на 12 тыс. долларов, сообщает Mash .

В Стамбуле Валерия и Пригожин поймали попутку. Водитель попросил заранее оплатить поездку, но возникли проблемы с терминалом. Мужчина стал протягивать знаменитостям разные аппараты. Он заговаривал зубы и заявил, что проблема в технических неисправностях.

В итоге поездка не состоялась, а Пригожин заметил, что таксист списал с карты не 30 долларов, а 12 тысяч. Водитель уже уезжал, когда продюсер успел сфотографировать автомобиль и номера. Они сразу отправились в полицию.

Сотрудники турецких правоохранительных органов узнали знаменитую российскую певицу. Чтобы избежать международного скандала, они оперативно нашли таксиста. Тот извинился и вернул Валерии и Пригожину все деньги.

