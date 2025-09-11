Потеряли сотни тысяч рублей: россияне пожаловались на обман турагентства

Десятки российских туристов обманули на сотни тысяч рублей, они пожаловались на турагентство «Френдли Клаб», сообщает «Осторожно, новости».

Одна из пострадавших поделилась, что в июне купила тур в Турцию через «Френдли Клаб» и внесла 100% предоплату, которая составила около 200 тыс. рублей. В августе ей понадобилось уточнить детали поездки по телефону, но в турагентстве никто не брал трубку. Гендиректор и его жена перестали выходить с туристами на связь.

На сайте «Френдли Клаб» женщина увидела баннер о техработах и возврате средств, а еще несколько комментариев других пострадавших.

«Я с ними сразу связалась, и стало все понятно, что нас кинули. Далее людей становилось все больше и больше», — сказала собеседница.

По ее словам, оказавшиеся без путевок туристы писали заявления в полицию, но там только отговорки, дело по данному факту не возбуждают.

Она добавила, что турагентство присылало клиентам фейковые брони отелей и билетов, до туроператоров деньги путешественников так и не дошли.