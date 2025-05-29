Турецкий суд оправдал мать выбросившей в унитаз ребенка студентки из РФ

Турецкий суд не стал наказывать 44-летнюю Елену Б., чья дочь Екатерина выбросила новорожденного ребенка в унитаз в туалете аэропорта в турецкой Анталье в 2024 году, сообщает Общественная Служба Новостей .

По словам адвоката семьи, турецкий суд полностью снял обвинения с Елены. Между тем ее дочь была осуждена на 15 лет за покушение на убийство.

Студентка из Подмосковья сейчас отбывает наказание в турецкой тюрьме. Как отмечают защитники, она чувствует себя нормально.

18-летняя туристка Екатерина из России родила ребенка в туалете аэропорта Антальи 14 октября 2024 года, а затем оставила новорожденную в унитазе. Девочку нашла уборщица.

В Турции девушка была вместе с матерью. Ранее сообщалось, что именно женщина могла посоветовать дочери выбросить ребенка в аэропорту Антальи.

Ребенку, оставленному в туалете, оформили российское гражданство. Власти РФ добиваются его возвращения на родину.