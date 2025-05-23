Турецкие авиалинии и Pegasus сменили курс на Пулково из-за атак ВСУ

Несколько самолетов, следовавших в московский аэропорт Внуково, были вынуждены изменить маршрут из-за временного закрытия воздушной гавани, сообщает Telegram-канал «78».

Согласно данным Flightradar, три рейса Turkish Airlines и один самолет Pegasus, летевший из Стамбула, перенаправлены в петербургский аэропорт Пулково.

Особый случай произошел с рейсом Utair по маршруту Петербург—Москва — воздушное судно было вынуждено вернуться в аэропорт вылета.

Пассажиров перенаправленных рейсов ожидает организация альтернативных вариантов перелета или наземного трансфера до Москвы. Авиакомпании оперативно информируют пассажиров об изменениях в расписании через официальные каналы связи.

Ранее ПВО отбила воздушную атаку на Москву, были закрыты три столичных аэропорта.