Цистерны Orlen Lietuva со сжиженным газом взорвались в Вильнюсе

Цистерны со сжиженным газом загорелись и взорвались в столице Литвы. Груз принадлежал Мажейкяйскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ), сообщает агентство BNS .

ЧП произошло в среду днем на газонаполнительной станции в Вильнюсе. Во время крупного пожара были слышны взрывы.

«У нас (загорелись-ред.) 8 вагонов со сжиженным газом, это наши вагоны, 7 из них мы арендуем, а один у нас в собственности», — заявил агентству BNS глава отдела коммуникаций Orlen Lietuva Томас Дигайтис.

Как отметил глава МВД Литвы Владислав Кондратович, предварительной причиной пожара стало несоблюдение условий труда.

Государственная пограничная служба продолжает патрулирование воздушного пространства. На место происшествия был направлен вертолет. Местным жителям в радиусе 5 км от места взрыва были отправлены предупреждающие сообщения.

