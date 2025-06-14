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ЦАХАЛ заявил о масштабных разрушениях в Тель-Авиве после ответа Ирана

Командующий округом Тель-Авива ЦАХАЛ рассказал, что иранский удар по Израилю нанес значительный материальный ущерб, но число пострадавших относительно небольшое, сообщают «Ведомости».

«Благодаря тому, что гражданские лица следовали инструкциям, число пострадавших относительно невелико, и все они получили легкие травмы», — уточнил командующий.

Ранее The Jerusalem Post написала, что один человек убит и 19 ранено после прямого попадания ракеты в жилые дома утром в субботу. Также скончалась женщина, которую ранило в результате удара первой волны атак Ирана.

Операция ЦАХАЛ против Ирана «Восстающий лев» началась в ночь на 13 июня. Израиль нанес удары по ядерным и военным объектам противника, местам дислокации высокопоставленных военных Ирана. В итоге в стране погибли минимум 78 человек, более 320 ранены.

Вечером 13 июня Корпус стражей Исламской революции заявил, что начинает ответ против Израиля. Была проведены ракетная атака в три этапа.

13 июня президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Ирану в связи с многочисленными жертвами и осудил действия Израиля.