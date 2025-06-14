JPost: в результате ударов Ирана по Израилю погибли два человека

Как пишет газета The Jerusalem Post, по данным скорой помощи, одного убило и 19 ранило после прямого попадания иранской ракеты в жилые дома в центре страны утром в субботу.

Также скончалась женщина, которая пострадала во время первой волны атак Ирана. Она умерла в одной из больниц в пригороде Тель-Авива, куда ее доставили в критическом состоянии.

Ночью 13 июня Израиль ударил по Ирану, чтобы нарушить планы последнего по созданию ядерного оружия в короткие сроки. После этой атаки в Тегеране погибли не менее 78 человек. Свыше 300 человек были ранены из-за обстрела жилых районов.