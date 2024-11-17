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ЦАХАЛ: «Хезболла» выпустила около 80 ракет по Израилю

Ливанское движение «Хезболлах» выпустило около 80 ракет из Ливана по Израилю, сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«По состоянию на 23.30 (00.30 мск — ред.) примерно 80 ракет, выпущенные террористической организацией „Хезболлах“, пересекли территорию Израиля из Ливана сегодня (в субботу 16 ноября)», — говорится в заявлении Армии Израиля.

Ранее израильская авиация нанесла удар по югу Ливана, погиб командир ракетного подразделения «Насер» движения «Хезболлы».

Ливанское движение «Хезболлах» заявляло, что готово к прекращению огня при включении Ливана в мирные инициативы по сектору Газа.