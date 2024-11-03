Армия Израиля заявила об убийстве командира ракетчиков «Хезболлы»
При атаке Израиля на Ливан погиб командир ракетного подразделения «Хезболлы»
Израильская авиация нанесла удар по югу Ливана, погиб командир ракетного подразделения «Насер» движения «Хезболлы», сообщает «КоммерсантЪ».
В публикации указано имя погибшего военного. Это Джафар Хадер Фаур.
Утверждается, также был убит командир по управлению системами беспилотников этого подразделения.
Ранее сообщалось, что военный спецназ Израиля захватил в плен одного из командиров шиитского военизированного движения «Хезболла».