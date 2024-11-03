Армия Израиля заявила об убийстве командира ракетчиков «Хезболлы»

При атаке Израиля на Ливан погиб командир ракетного подразделения «Хезболлы»

В публикации указано имя погибшего военного. Это Джафар Хадер Фаур.

Утверждается, также был убит командир по управлению системами беспилотников этого подразделения.

Ранее сообщалось, что военный спецназ Израиля захватил в плен одного из командиров шиитского военизированного движения «Хезболла».