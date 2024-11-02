СМИ: Израиль взял в плен командира «Хезболлы»

сегодня в 22:55

Военный спецназ Израиля захватил в плен командира шиитского военизированного движения «Хезболла» на севере Ливана, сообщает ТАСС со ссылкой на израильские СМИ.

В поимке офицера принимало участие подразделение морских коммандос, указано в публикации.

По данным журналистов, речь идет об Имаде Амхазе, руководителе одной из частей военно-морских сил движения. Он передан для допроса израильской военной разведки.

Ранее «Хезболлу» возглавил Наим Касем, он сменил на посту убитого в Бейруте Хашима Сафи ад-Дина.