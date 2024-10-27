В «Хезболле» назвали условие для прекращения огня

Ливанское движение «Хезболлах» готово к прекращению огня при включении Ливана в мирные инициативы по сектору Газа, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал LBC.

Спикер парламента Ливана Набих Берри поставил в известность Катар и Египет о том, что «Хезболлах» готово «разделить фронты» и выполнить резолюцию СБ ООН 1701 при условии, что проблема урегулирования конфликта в Ливане будет частью мирных инициатив по сектору Газа.

Ранее сообщалось, что движение «Хезболла» может атаковать 25 поселений на севере Израиля и призвала жителей населенных пунктов эвакуироваться.

ЦАХАЛ сообщил об убийстве главы исполнительного совета «Хезболлы» Сафи ад-Дина. Он считался возможным преемником Хасана Насраллы, которого тоже ликвидировали во время удара по Ливану со стороны ВВС Израиля.