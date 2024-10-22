ЦАХАЛ заявил о ликвидации главы исполнительного совета "Хезболлах"

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В Израиле объявили о смерти Хашема Сафи ад-Дине

На окраине Бейрута обнаружено тело убитого главы исполсовета "Хезболлах" Сафи ад-Дина, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал Al Hadath.

Сафи ад-Дин считался возможным преемником Хасана Насруллы, который был убит во время бомбардировки Ливана ВВС Израиля.

Армия Израиля также официально заявила о ликвидации Сафи ад-Дина.

Ранее израильская авиация нанесла четыре удара по южному пригороду Бейрута.