Трупы и смятый автобус: опубликовано жуткое видео с места ДТП в Крыму

В Сети появились жуткие кадры с места столкновения автобуса и грузового автомобиля на крымской трассе. Видео снимал пассажир автобуса, сообщает «112» .

На опубликованном видео можно рассмотреть смятый как листок бумаги общественный транспорт. На месте активно работают спасатели. Оператор говорит, что ищет свою куму, которая была зажата внутри автобуса.

На другом видео понятно, что автор нашел близкого человека. Он снял автомобиль скорой помощи, где ей оказывают помощь. Женщина без сознания. При этом вокруг автобуса много трупов.

Столкновение между автобусом и грузовиком произошло на трассе из Симферополя в Евпаторию. На данный момент известно о шести погибших, травмы получил 21 человек. Всего в автобусе было 32 пассажира.