Трое человек погибли в Дагестане от угарного газа

сегодня в 23:26

Импортный камин стал причиной смерти трех человек в частном доме в Кайтагском районе Дагестана, сообщил председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Причиной смерти стало отравление угарным газом, сказано в сообщении правительства республики.

В доме был установлен камин иностранного производства.

«Такой товар все еще появляется в некоторых торговых точках, а тех, кто реализует его, нельзя назвать никак иначе, как продавцы-убийцы», — заявил глава регионального правительства.

Ранее в Арзамасе от отравления угарным газом погибла женщина и двое детей.