Трибуны рухнули в цирке под Самарой
Пять человек получили травмы в результате обрушения трибун в цирке-шапито под Самарой, сообщает «112».
Инцидент произошел в Нефтегорске. В городе установили специальный шатер для цирка.
Посмотреть на выступление артистов пришли 350 зрителей. Их рассадили на трибунах.
Представление шло хорошо, пока одна из трибун не рухнула. С высоты 3 м вниз полетели около 20 человек. Пять человек, в том числе три ребенка, получили серьезные травмы. Само представление было остановлено.
Ранее в Киселевске на почте потолок рухнул на мать с ребенком. Женщина и ее пятилетний сын пострадали.