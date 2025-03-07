Трибуны рухнули в цирке под Самарой

Пять человек получили травмы в результате обрушения трибун в цирке-шапито под Самарой, сообщает « 112 ».

Инцидент произошел в Нефтегорске. В городе установили специальный шатер для цирка.

Посмотреть на выступление артистов пришли 350 зрителей. Их рассадили на трибунах.

Представление шло хорошо, пока одна из трибун не рухнула. С высоты 3 м вниз полетели около 20 человек. Пять человек, в том числе три ребенка, получили серьезные травмы. Само представление было остановлено.

Ранее в Киселевске на почте потолок рухнул на мать с ребенком. Женщина и ее пятилетний сын пострадали.